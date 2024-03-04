Mart'ta kış geri dönüyor! Yeni hafta soğuk geçecek (2 ilde turuncu, 14 ilde sarı kodlu uyarı)

YENİ HAFTA SOĞUK GEÇECEK



İstanbul'da şimdilik beklenen bir kar yağışı yok ancak yağmur geliyor.



Sıcaklıklar 4 ila 5 derece arasında düşeceğini belirten Çalışkan, "İstanbul'da da özellikle öğle saatlerinden sonra Kadıköy, Zeytinburnu taraflarında güneyde kalan ilçelerde kuvvetli yağmur geçişi olacak. İstanbul'da sıcaklık yarından sonra 10-12 dereceler civarında seyredecek." dedi.



MART'TA KIŞ GERİ DÖNÜYOR



Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar bekleniyor. Çalışkan, "Çarşamba'dan itibaren hava daha da soğuk olacak. Çarşamba ile cumartesi arası özellikle rakımı 1500 olan yerlerde kar yağışı göreceğiz." dedi.

2 İLDE TURUNCU, 14 İLDE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü beklenen aşırı yağışlar nedeniyle Muğla ve Antalya’ya turuncu kodlu uyarıda bulundu.



Meteoroloji ayrıca, Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Konya ve Karaman’da sarı kodlu uyarı verdi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarını sosyal medya hesabında paylaşarak, “Aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

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