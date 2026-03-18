Yetersiz yağış ve kurak geçen kışın ardından İstanbul'daki barajlarındaki sular çekildi.

Geçen yıl bu zamanlarda megakentteki barajların doluluk oranı yüzde 78'di ancak bu yıl kurak geçen kış nedeniyle barajlar da olumsuz etkilendi.

Şu anda İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 46.

Beykoz'daki Elmalı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 85, Çekmeköy'deki Ömerli Barajı'nın ise yüzde 67, Şile'deki Darlık Barajı ise yüzde 61 oranında dolu.

Arnavutköy'deki Terkos ve Sazlıdere barajlarındaki doluluk oranı yüzde 29 oranıyla çok daha düşük.

İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli barajı 67,22

Darlık barajı 60,9

Elmalı barajı 85,51

Terkos barajı 29,41

Alibey barajı 34,73

Büyükçekmece barajı 34,54

Sazlıdere barajı 29,11

Istrancalar 31,26

Kazandere 54,47

Pabuçdere 29,19