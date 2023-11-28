Maruf Alikanoğlu kimdir? Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Maruf Alikanoğlu kaç yaşında, nereli?

Maruf Alikanoğlu, sosyal medyada birçok kişinin merak edip araştırdığı isimler arasında yer almaya başladı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanlığına yeniden seçilen Maruf Alikanoğlu'nun hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Maruf Alikanoğlu kimdir? Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Maruf Alikanoğlu kaç yaşında, nereli?

Maruf Alikanoğlu kimdir? Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Maruf Alikanoğlu kaç yaşında, nereli?

Maruf Alikanoğlu, 1960'da Polatlı'da doğdu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başladı.

Sırasıyla Yunak/Konya, Çıldır/Ardahan, Havza/Samsun hakimliği Siirt ve Karaman'da ağır ceza mahkemesi başkanlığı, İzmir hakimliği ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan Alikanoğlu, 2014'te Yargıtay üyeliğine seçildi.

Alikanoğlu, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 19 Kasım 2019'da Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanlığına seçilmişti.

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