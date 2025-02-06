Marul kolilerinden uyuşturucu çıktı
İstanbul Tuzla'da marul yüklü TIR'a yapılan operasyonda kolilerin arasına gizlenmiş paketler halinde 27 kilogram 500 gram uyuşturucu ele geçirildi. TIR şoförü gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı tespit edilen TIR'ı takibe aldı.
Uzun süren takibin ardından Tuzla'da durdurulan TIR'ın dorsesinde arama yapan ekipler sebze kolilerini araçtan indirdi.
Narkotik arama köpeği Buffy'nin yardımıyla kolileri arayan polis, köpeğin tepki verdiği kolilerde detaylı arama yaparak marulların arasına gizlenmiş uyuşturucu paketlerini buldu.
Paketlere gizlenmiş 27 kilogram 500 gram skunk maddesi ele geçirilirken TIR şoförü A.Y. gözaltına alındı.
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