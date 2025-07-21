Masa kavgasıyla ortalık karıştı: 4 yaralı, 7 gözaltı

Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki polis memuru M.T., eşi R.T., akrabaları Ç.T., O.K., H.K. (43), M.K. ve çocukları restorana gitti. İddiaya göre; M.T.'nin çocukları başka masaya oturunca çalışanlar, gelip uyarıda bulundu. M.T. de iş yeri sahipleriyle konuştu. Aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya; M.T., eşi R.T., yakınları ile iş yeri sahibi M.E.A. (26), kardeşleri hakim M.A.A. ve Z.H.A., babası A.A. (52) ile çalışanlardan bazıları karıştı. 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Kavgada M.T., işletme sahibi M.E.A., kardeşleri M.A.A. ve Z.H.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın ardından M.T., yakınları Ç.T., O.K., H.K., M.K. ile iş yeri sahibi M.E.A. ve babası A.A. gözaltına alındı.

"KALABALIK BİR ŞEKİLDE BANA SALDIRDILAR"



Polis memuru M.T., ifadesinde, "İş yerinde eşim, çocuklarım ve akrabalarımla oturuyorduk. Çocuklar başka masada oturdukları için garsonlar tarafından kaldırıldı. Sonra mekan yetkilisi ile görüşmeye gittim. Daha sonra mekandan kalkmak istedik. İş yeri sorumluları da kalmamız için ısrar etti." dedi.



İş yeri sahibi olduğunu düşündü kişi tarafından küfürlü konuşmaya maruz kaldığını dile getiren M.T., "Bunun üzerine tartıştık ve kavga çıktı. Kavgada kalabalık bir şekilde bana saldırdılar." ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Olayla ilgili tarafların karşılıklı şikâyetleri üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturma kapsamında toplanan deliller doğrultusunda taraflar hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 109. maddesi uyarınca yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Olayın meydana geldiği iş yerindeki güvenlik kameralarının arızalı olduğu ve tamire gönderildiği yönündeki beyanlar, düzenlenen tutanakla kayıt altına alınmıştır. Olaya ilişkin kamera kayıtlarının araştırması halen devam etmektedir. Ancak kamuoyunda yer alan 'Kamera kayıtlarının kasıtlı olarak karartıldığı' yönündeki iddialar da ayrıca ayrıntılı biçimde incelenmekte ve soruşturma kapsamında değerlendirilmektedir." denildi.