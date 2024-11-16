Masaj salonlarına fuhuş bakısı: 90 gün kapatıldı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, fuhuş olaylarının tespiti, zührevi hastalıkların önlenmesi, fuhuşa zorlanan kadınların kurtarılması ve bu suçu işleyenlerin yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi amacıyla 2 aylık teknik ve fiziki takip yaptı.



Çalışmalar sonucunda, 3 ayrı planlı dosya üzerinde yapılan araştırmalar ve elde edilen tanık beyanları doğrultusunda iki ayrı operasyon gerçekleştirildi.



Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyon Kararı gereği, 6 ayrı masaj salonu 90 gün süreyle mühürlendi.



İki ayrı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5 şahsın tutuklandığı belirtildi.

