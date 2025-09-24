Masaj salonlarına fuhuş operasyonu

Samsun'da masaj salonları mercek altında.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, iki masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Atakum ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda iş yeri sahipleri K.İ. (26) ve İ.B. (41) ile iş yerlerinde çalışan S.M. (28), H.G. (30), Ç.L.B. (30) ve A.Ç. (30) yakalandı.



Adreslerde arama yapan ekipler, şüphelilere ait dijital materyallere el koydu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.