Masaj salonuna fuhuş baskını: 9 gözaltı
İzmir'in Bornova ilçesinde bir masaj salonuna fuhuş baskını düzenlendi. Kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı öğrenilen şebeke lideri dahil 9 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir masaj salonunda, kadınların tehdit ve şantaj yoluyla fuhuş yapmaya zorlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip başlatılırken, masaj salonu ve şüphelilerin adreslerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.
İş yerinde çalışan 15 kadını fuhşa zorladığı suçlamasıyla şebeke lideri C.E. dahil 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden şebeke lideri C.E. ile F.B.A., M.G., F.A., Z.T., C.Y. ve Y.A. adlı 7 şüpheli tutuklandı.
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