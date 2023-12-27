Masaj salonunda kadın çalışanın yüzüne kezzap atan şüpheli yakalandı

Çanakkale'de masaj salonunda çalışan Buket Arıyel'in (24) yüzüne kezzap atıp kaçan Ramazan A. (41), Ezine ilçesinde yakalandı. Arıyel ile aralarında husumet bulunduğu öne sürülen şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Masaj salonunda kadın çalışanın yüzüne kezzap atan şüpheli yakalandı

Çanakkale'de İsmetpaşa Mahallesi'nde Ramazan A., iddiaya göre, aralarında husumet bulan masaj salonunda çalışan Buket Arıyel'in yüzüne kezzap atıp, kaçtı.

Arıyel'in çığlıklarını duyan çevredekiler durumu 112'ye bildirdi. Yaralı Buket Arıyel, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Masaj salonunda kadın çalışanın yüzüne kezzap atan şüpheli yakalandı - 1 Buket Arıyel

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheli Ramazan A.'yı, Ezine ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Ramazan A., adliyeye sevk edildi.

Buket Arıyel'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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