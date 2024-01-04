MASAK Başkanlığına 40 personel alınacak! İşte başvuru şartları

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığında 40 personel istihdam edilecek. Söz konusu gelişmenin duyulmasının ardından ilana dair ayrıntılar sorgulanmaya başlandı. Peki, MASAK personel alımı başvuru şartları neler?

MASAK Başkanlığına 40 personel alınacak! İşte başvuru şartları

Konuya ilişkin sınav ilanı 'de yayımlandı. Buna göre, giriş sınavı, 2 Mart 2024'te, yazılı ve sözlü olmak üzere, klasik usulle gerçekleştirilecek.

Başvurular, 15-26 Ocak 2024 tarihlerinde, e-Devlet sisteminden Hazine ve Maliye Bakanlığı-Kariyer Kapısı İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) veya e-insan platformu üzerinden, sınav başvuru ekranı kullanılarak, elektronik ortamda yapılacak.

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