MASAK maydonoz döneri nasıl izledi?

Antalya merkezli olarak Türkiye çapında yürütülen "döner zinciri" operasyonuna MASAK tarafından önemli katkı sağlandı. Maydonoz döner isimli zincir 300 şubeye sahip ve yurtdışında da şubeler açtı. 2028 yılında kurulan restoran zinciri, 7 yıldır çok sayıda kişi çalıştırdı ve birçok işletmeyle ticari işlem yaptı.

MASAK, 1,5 yıl önce başlatılan soruşturma sırasında, zincirin finansal yapısını ortaya çıkartarak ocak ayında savcılığa iletti.

MASAK, başta bankacılık işlem verileri olmak üzere veri tabanında yer alan bilgileri kullanarak söz konusu şirketin tüm şubelerinin finansal hareketlerini inceledi.

300 ANALİZ RAPORU HAZIRLANDI



Kurulu, şubelerin yasal ve yasal olmayan ortakları, ortaklık yapıları ve ticari ilişkilerin irdeleyen yaklaşık 300 analiz raporu düzenleyerek, ocak ayında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına iletti. Zincir 21 ayrı şirkete sahipti.



MASAK'ta bu çalışma için özel olarak ekip oluşturuldu.



Ekip, söz konusu şube raporlarına ilave olarak şirketin organizasyon yapısını da içeren rapor hazırladı.

Şubelerinin tüm yıllar boyunca SGK kayıtlarına yansıyan binlerce çalışanı, resmi ve gayriresmi ortakları ile bunların yakın akrabalarının suç kayıtları incelendi.



Çalışma sonucunda, tüm bu kişiler içerisinde silahlı terör örgütü üyeliği, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs gibi devletin güvenliğini tehdit edici suçlardan kayıtları bulunanlar olduğu belirlendi.

Bu kişilerin büyük bölümünün, kamudan ihraç edilen ve özellikle mahrem sınıf olarak adlandırılan şahıslar olduğu saptandı.

MAYDONOZ DÖNERİN SAHİBİ KİM?

Maydonoz Döner, 2018 yılında Ömer Şeyhin tarafından kuruldu. Somca Gıda firmasına ait olan bu döner markası, bayilikler yoluyla büyüdü. MASAK, bu bayiliklerin eski FETÖ'cülere verildiğini ve şirketin kapalı bir çark gibi işlediğini belirledi. Ömer Şeyhin, Maydonoz Döner’de Kurucu Ortak ve şube sahibi olarak çalışıyor. Şirketin ortakları, Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel, Mehmet Kaşlı.

MAYDONOZ DÖNER SORUŞTURMASI NE ZAMAN BAŞLADI?



Soruyturma, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıldır yürütülüyordu. Ocak ayında şirket yapısı tamamen ortaya çıkarıldı ve 21 Şubat'ta şirket sahiplerinin da aralarında bulunduğu 353'e yakın isim gözaltına alındı. Son dönemlerin en kapsamlı operasyonunun MİT, MASAK ve Emniyetin ayrıntılı çalışması sonrasında başlatıldığı anlaşıldı.

DÖNER ZİNCİRİ NASIL ÇALIŞTI?



Emniyet Genel Müdürlüğü, MASAK ve MİT Başkanlığının desteğiyle Antalya merkezli zincir bir süredir izleniyordu. Şüphelilerin döner zincirinin isim hakkı yöntemiyle genişlediği, bünyesine FETÖ nedeniyle yasaklı olan kişileri katarak büyüdüğü, örgütle bağlantısı devam eden kişilere gayri resmi ortaklık verdiği ortaya çıktı. 7 ülkede kurulan şirketlerle örgüte para transferi yaptıkları anlaşılan şirket yöneticileri, ayrıntılı izlendi. FETÖ bağlantısı olan muhasebecilerinin mali işleri düzenlediği, örgüt üyeleri arasında 220 milyonluk para transfer hacmi olduğu ortaya çıktı.



KAPALI ÇARK KURMUŞLAR



Sistemini "Referans Temelli Büyüme" olarak adlandıran şirket resmi belge olmaksızın, tamamen örgüt üyelerinin birbirine referans olmasıyla büyüdü. Şubeler, örgüte bağlı kişilere istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldı. 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takiple örgütün şubelerden, FETÖ'nün para toplama yöntemi olan, "himmet" adıyla para aldığı, gayri resmi ortaklar oluşturulduğu, hisse satışlarının da örgütle bağlantısı olan kişiler üzerinden yapıldığı belirlendi.



FETÖ BAĞLANTISI NASIL ANLAŞILDI?



Gözaltına alınan 197 şüphelinin daha önceden FETÖ kapsamında adli işlem kaydının bulunduğu, adli işlem gören zanlıların etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmadığı, bu kişilerin 83'ünün kamu görevinden çıkarılan isimlerden olduğu belirlendi. 102 şüphelinin ise örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu anlaşıldı.