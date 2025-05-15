MASAK radarına takıldılar: 7 milyar 500 milyon lira hesap hareketi...

Dolandırıcılık, yasa dışı bahis, müstehcenlik ve bilişim sistemine girme suçlarından düzenlenen operasyonda 102 şüpheli yakalandı. MASAK raporları sonucu, şüphelilerin hesaplarında 7 milyar 500 milyon liralık hesap hareketi tespit edildi.

MASAK radarına takıldılar: 7 milyar 500 milyon lira hesap hareketi...

İçişleri Bakanı , sosyal medya hesabından 18 ilde yapılan operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

7 milyar 500 milyon liralık hesap hareketinin tespit edildiği operasyonlarda 102 şüpheli gözaltına alındı, 64'ü ise tutuklandı.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırmak, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak kişisel bilgileri ele geçirmek ve yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlamak, sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapmak suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, telefon, banka/kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi.

MASAK raporları sonucunda ise şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 7 milyar 500 milyon liralık hesap hareketi tespit edildi.

Şüphelilere ait 204 banka hesabı, 19 kripto hesabı ve 11 adet otomobile el konuldu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...