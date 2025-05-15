MASAK radarına takıldılar: 7 milyar 500 milyon lira hesap hareketi...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 18 ilde yapılan operasyonun ayrıntılarını paylaştı.



7 milyar 500 milyon liralık hesap hareketinin tespit edildiği operasyonlarda 102 şüpheli gözaltına alındı, 64'ü ise tutuklandı.



Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırmak, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak kişisel bilgileri ele geçirmek ve yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlamak, sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapmak suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

MATERYALLERE EL KONULDU



Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, telefon, banka/kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi.



MASAK raporları sonucunda ise şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 7 milyar 500 milyon liralık hesap hareketi tespit edildi.



Şüphelilere ait 204 banka hesabı, 19 kripto hesabı ve 11 adet otomobile el konuldu.