MASAK rapor hazırladı, operasyon başladı: DAEŞ'e 80 milyon lira toplamışlar

İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik yeni bir operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DAEŞ'in finansmanının deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla hakkında MASAK raporu talep edilen Bilal B. isimli şüphelinin raporu incelendi.

80 MİLYON LİRA PARA TRANFERİ YAPILMIŞ

İnceleme sonucunda, DAEŞ'e finansman sağlamak amacıyla 80 milyon lira transfer gerçekleştiren 42 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden yurt dışında oldukları belirlenen 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli altı ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.