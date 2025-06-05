MASAK raporlarında tek tek çıktı: 330 milyon liralık vurgun
Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 286 vatandaşı 330 milyon lira dolandıran şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin sahte araç kiralama sitesi üzerinden elde ettikleri gelir MASAK, banka ve kripto hesaplarına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sahte araç kiralama sitelerine çalışmalar yapıldı.
Şüphelilerin çalışmalar sonucunda ülke genelinde 286 vatandaşı dolandırmak suretiyle haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.
Alınan Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporunda banka ve kripto hesaplarında 330 milyon 471 bin Türk lirası işlem hacmi olduğu anlaşılan şüphelilerin yakalanması amacıyla; Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Sakarya, Aydın ve Sivas illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 5’i savcılıktan, 5’de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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