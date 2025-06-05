MASAK raporlarında tek tek çıktı: 330 milyon liralık vurgun

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sahte araç kiralama sitelerine çalışmalar yapıldı.



Şüphelilerin çalışmalar sonucunda ülke genelinde 286 vatandaşı dolandırmak suretiyle haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Alınan Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporunda banka ve kripto hesaplarında 330 milyon 471 bin Türk lirası işlem hacmi olduğu anlaşılan şüphelilerin yakalanması amacıyla; Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Sakarya, Aydın ve Sivas illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar düzenlendi.