MASAK raporu: Ali Nuhoğlu'nun elektrikçisi 3 milyarlık ihale aldı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun ayrıntıları ortaya çıktı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.



Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporlarında yolsuzluk bulguları tespit edildi. MASAK raporlarını İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri detaylı bir şekilde inceliyor.



"ELEKTRİKÇİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLARAK BİR YILDA 3 MİLYAR LİRALIK İHALE ALDI"



MASAK raporlarına göre, 2021 yılında şüpheli Ali Nuhoğlu'nun şirketinde elektrikçi olarak çalışan 22 yaşındaki Furkan Remzi Ceylan'ın 2023'te İstcon İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olduğu tespit edildi.



Ceylan'ın yönetim kurulu başkanlığı yaptığı şirketin sadece 2024 yılında KİPTAŞ ve İSFALT'tan 3 milyar liralık ihale aldığı, bu paranın Nuhoğlu'nun şirketine aktarıldığı, daha sonra da Nuhoğlu tarafından verilen vekaletle Ceylan ve şoförü tarafından nakit olarak çekildiği belirlendi.



Ali Nuhoğlu ve Furkan Remzi Ceylan, gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alıyor.