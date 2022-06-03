MASAK raporuyla ortaya çıktı: PKK'ya fon sağlayan şüpheliler yakalandı

PKK'ya örgütsel şekilde fon sağladığı belirlenen şüpheliler, 5 ilde kapsamlı bir operasyonla yakalandı.

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütüldü.

Şüphelilerin PKK silahlı terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Millletler (BM) vb. kuruluşlardan sağlanan fonları örgüt propagandası yapmak için kullandığı belirlendi.

AB ve BM'den gelen fonların, sosyal göç hareketleri hususunda araştırma yapmak ve proje geliştirmek amacıyla sağlandığı öğrenildi.

Soruşturmada kapsamında elde edilen kaynakları özellikle 2015 yılında yaşanan Hendek olayları esnasında aktardıkları MASAK raporuyla ortaya çıktı.

Hendek operasyonları, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce PKK mensuplarına karşı ortak olarak gerçekleştirilen Sur, Cizre ve Nusaybin merkezli askerî operasyonlardı.

MASAK raporu ve iletişimin tespiti doğrultusunda İstanbul ve 4 ilde 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda Şirinevler'de bulunan bir binada arama yapıldı.

Operasyonda 22 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin arama çalışmaları devam ediyor.