MASAK'ın altyapısına FETÖ operasyonu. 3 eski MASAK Başkanı ifade verecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek , sosyal medya hesabından “Siyasal veya Askeri Casusluk” soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

“Devletimizin mali istihbarat ağına yönelik casusluk faaliyeti yürütenler hukuk önünde hesap verecektir.” paylaşımında bulunan Bakan Gürlek, soruşturmanın ayrıntılarını duyurdu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nda (MASAK ) kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi’ne (EMİS) yönelik yetkisiz işlemler ve sistem kayıtlarının güvenliğine ilişkin önemli bulgulara ulaşıldığını açıklayan Bakan Gürlek, “Yapılan incelemelerde; EMİS yazılımının 2012 yılından itibaren AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildiği, bu şirket ile MRD A.Ş. ve 667 sayılı KHK ile kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri bulunduğu, şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ/PDY’nin askerî ve bilişim mahrem yapılanmalarında üst düzey sorumluluk üstlendiklerine ilişkin bulgular elde edilmiştir.” dedi.

"YURT DIŞINA KAÇTIĞI BELİRLENDİ"

Bu kişiler arasında örgütün Deniz Kuvvetleri, bilişim, savunma sanayii ve Jandarma mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen isimlerin bulunduğunu da açıklayan Bakan Gürlek, "Bunların önemli bir bölümünün 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde veya hemen sonrasında yurt dışına çıktığı belirlenmiştir. EMİS üzerinde yapılan teknik incelemelerde ise Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi’ne (PEP) ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı ve ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ile bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

Sistemdeki bazı kayıtların bütünlüğüne ilişkin şüpheli durumlar ile bazı veri alanlarının sonradan silinmiş olabileceğine yönelik teknik bulgulara da ulaşıldığını kaydeden Bakan Gürlek, yönetici yetkisine sahip (admin) kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log (işlem) kayıtlarının ise tutulmadığı tespit edildiğini ifade etti.

MASAK'IN 3 ESKİ BAŞKANININ İFADESİ ALINACAK

Bakan Gürlek, şöyle devam etti:

“Tüm bu bulgular; FETÖ/PDY’nin yalnızca devlet kurumlarına personel üzerinden sızmadığını, devletimizin en kritik mali istihbarat sistemlerinin bilişim altyapısı üzerinde de yapılanarak vatandaşlarımızın kritik mali verilerine erişim imkânı elde etmiş olabileceğine ilişkin son derece ciddi bir tabloyu ortaya koymaktadır.”

22 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM

Bugün İstanbul merkezli ve Ankara’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyuran Bakan Gürlek, şüphelilerden 5’inin yakalanarak gözaltına alındığını, yurt dışında olduğu belirlenen 16’sı hakkında da siyasi ve askeri casusluk suçundan yakalama kararı çıkarıldığını ve bir şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdüğünü ifade etti.

ŞİRKETLERE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında AGMLAB A.Ş. ve MRD A.Ş.’ye mahkeme kararıyla el konulduğunu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandığını da açıklayan Bakan Gürlek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İlgili dönemlerde MASAK Başkanlığı görevinde bulunan üç eski başkanın da adli makamlarca ifadelerine başvurulacaktır.

Devletimizin kurumlarına sızan, kritik bilgi sistemlerimizi örgütsel amaçlarla kullanmaya çalışan ve millî güvenliğimizi hedef alan FETÖ/PDY yapılanmasına hukuk önünde hesap sormaya devam edeceğiz."