LONDRA-İSVİÇRE-İSTANBUL

MASAK raporuna göre; işlem emirleri Londra'dan yine soruşturmada adı geçen İsviçre merkezli Century City'e oradan da Borsa İstanbul 'a iletildi. Borsada yapılan işlemler yabancı yatırımcı adına yapılmış gibi görünürken, işlemlerin arkasındaki kişilerin kayıtlara yansımadığı belirtildi.

Hisselerin yabancı hesaplar üzerinden alınıp satılması nedeniyle kazançların da yurt dışındaki hesaplarda biriktiği, hisse işlemlerinden elde edilen kazancın yaklaşık 7,8 milyar lira olduğu tespit edildi.

MİLYARLARCA LİRA YURT DIŞINA ÇIKARILDI

Başsavcılığın açıklamasına göre, paranın bir bölümü doğrudan yurt dışına gönderildi. Çekya ve Londra'daki hesaplara toplamda 6,3 milyar lira aktarıldı. Bu tutarın 2,2 milyar lirası Türkiye 'ye geri dönerken, 4,1 milyar lirası ise yurt dışında kaldı. Bu tutarın 3,4 milyar liralık bölümünün Tera Yatırım'a ait olduğu tespiti yapıldı.

Rapora göre; 2026'nın ilk aylarında yurt dışındaki hesaplardan da yüksek tutarlı iki büyük ödeme yapıldı. Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in İsviçre'deki hesabına 4,5 milyar lira; Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın yine İsviçre'deki hesabına ise 500 milyon lira aktarıldı. Benzer tarihlerde fon soruşturmasında adı geçen Burhan Tunç Özkan'a da bir milyar lira ödeme yapıldığı ifade edildi.

BAHAMALARA SON TRANSFER SON ANDA ENGELLENDİ

Raporda, Gildencrest Capital isimli kurumun, kasım ayında yeni bir hesap açarak 504 milyon lira değerindeki hisselerin Bahamalar'daki bir banka hesabına aktardığı belirtildi. Aynı hesaba 1,95 milyar lira değerinde hisse aktarılması ise MASAK tarafından son anda engellendi.

Başsavcılık söz konusu paranın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde oluşturulan gönüllü iade hesabına yatırılması için karar aldı. Yurt dışına çıkarılan malvarlıklarının Türkiye'ye geri getirilmesi için ilgili ülkelerle adli süreç başlatıldı.