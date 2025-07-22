MASAK'tan Sarallar raporu: Radara takılan 563 para transferi ve bahis parası

Örgütün, müştekileri alıkoymalarının ardından cebir uygulayarak malvarlıklarını örgüte ve örgüt mensuplarına kazandırdığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatılan iddianamede, bu kapsamda 62 şüpheli hakkında 16 ayrı eylemden iddianame düzenlendiği ve yargılamanın halihazırda İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürdüğü ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, kamuoyunda Sarallar olarak bilinen ve elebaşılığını İlyas Saral'ın yaptığı silahlı suç örgütünün gerçekleştirdiği eylemlerle, farklı zamanlarda müştekilerin ikametlerine, taşınmazlarına, araçlarına ve menkul mallarına yönelik silahlı tehditte bulundukları kaydedildi.

Kamuoyunda Sarallar olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 52 şüpheli hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para ceza istemiyle iddianame düzenlendi.

MASAK'IN TESPİTLERİ

İddianamede, MASAK'tan alınan raporlara göre şüpheli Ali Uğur Uzun'un 2010-2022 arasında SGK dökümüne göre holding şirketlerinin faaliyetleri alanında, 2016'dan itibaren ise çeşitli firmalarda üst düzey yönetici (ulaştırma, haberleşme ve depolama) ünvanıyla çalıştığı, bu süreler zarfında toplam 2 bin 970 gün karşılığı 940 bin 418 lira tutarında kazandığı kaydedildi.

Şüpheli Uzun'un 2002'de potansiyel mükellef (diğer gruplara girmeyenler) meslek adıyla mükellefiyet tesis ettiği, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve VEDOP kayıtlarına göre çeşitli firmalarda ortaklık bilgisinin bulunduğu, TAKBİS tapu işlemleri incelendiğinde, 2009-2016 arasında toplam 73 tapu işlemine rastlandığı anlatılan iddianamede, bu işlemlerden 46'sının 2010 ve 2016'da kendi adına gerçekleştirilen işlemler olduğu, 2009'da 2 adet taşınmazın satın alındığı, 2016'da H.K.A'ya 23 adet kat irtifaklı taşınmazın satış yoluyla devredildiği, adına kayıtlı herhangi bir taşıtın bulunmadığı aktarıldı.

"GELİR VE HARCAMA DENGESİNDE AÇIK TUTARSIZLIK VAR"

İddianamede, şüpheli Uzun'un bankacılık sistemine ilişkin yapılan araştırmalarda, 2011'den sonrasına ait herhangi bir kredi kullanımı tespit edilemediği, bu veriler birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin yıllardır ticari faaliyetlerde bulunduğu, taşınmaz ve taşıt edinimlerine rağmen gelir ve harcama dengesi arasında açık tutarsızlık bulunduğu, özellikle yüksek sayıda tapu işleminin önemli bir kısmının kendi adına kendi üzerinden yapılmış olmasının, gerçek malvarlığı hareketlerini gizlemeye yönelik düzenlemelere işaret ettiği ifade edildi.

Uzun'un, bazı satış işlemleriyle bağlantılı fon transferi tespit edilemediği ve görünürdeki ekonomik faaliyetlerle açıklanamayacak şekilde malvarlığı devri yaptığı kaydedilen iddianamede, MASAK raporundaki bulgularla birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin malvarlığı değerlerinin kaynağını gizlemek veya meşru göstermek suretiyle sistematik işlemler gerçekleştirdiği kaydedildi.

"PARANIN MENŞEİNİ GİZLEMEYİ AMAÇLADILAR"

İddianamede, şüphelilerden İlyas Saral'ın 2008-2011 arasında SGK kapsamında gayrimenkul acenteleri alanında çalıştığı, 1998'den itibaren gayrimenkul kiralama ve aracılığı faaliyetleri kapsamında mükellefiyet tesis ettiği, halihazırda da bu kapsamda faaliyetine devam ettiği belirtildi.

Saral'ın, Bural İnşaat ve Matriks Tekstil isimli iki farklı şirketin yüzde 100 hissesine sahip olduğu, her iki şirketin de zarar beyan ettiği ancak çok sayıda taşınmaz edinimi ile kat irtifakı ve ifraz işlemleri gerçekleştirdiği belirtilen iddianamede, Saral'ın 55 taşınmazının bulunduğu, bunların büyük çoğunluğunun kendisinden kendine işlem şeklinde gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

İddianamede, özellikle 2024'te Power İnşaat Anonim Şirketi'nden gelen toplam 750 bin euro ve 732 bin 400 dolar tutarında para girişi olduğu, bu paraların diğer hesaplarına aktarıldıktan sonra kısmen nakit çekildiği, kalan kısmın ise A1 Capıtal Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye transfer edildiği, Saral'ın kişisel hesaplarında 2021-2025 arasında toplam 39 milyon 068 bin 500 lira para girişi, 37 milyon 2 bin 805 lira ise para çıkışı olduğu, ayrıca döviz hesaplarında yüksek tutarlı uluslararası para hareketlerinin bulunduğu kaydedildi.

"MALİ GÖRÜNÜMÜ İLE AÇIKLANAMAYACAK TAŞINMAZ EDİNİMİ VAR"

Bu verilere göre, Saral'ın ticari ve mali görünümü ile açıklanamayacak ölçüde yoğun taşınmaz edinimi ve elden çıkarımı işlemlerinin, yüklü tutarlarda döviz ve lira transferlerinin, özellikle de şirket zarar beyanına rağmen yüksek hacimli finansal hareketlerinin gerçekleşmesinin dikkat çekici olduğu vurgulandı.

İddianamede, Power İnşaat AŞ ve farklı kişiden gelen yüklü meblağların hiçbir ticari işlem veya alım-satım faaliyeti ile ilişkilendirilmeden yatırım aracı firmalarına aktarılmasının, bu paraların kaynağına ilişkin şüphe oluşturduğu, Saral'ın malvarlığı hareketlerinin, paranın menşeini gizleme veya izini sürülmesini zorlaştırma amaçlı yapılan işlemler olduğu, dolayısıyla da aklama suçunun unsurlarını oluşturduğu ifade edildi.