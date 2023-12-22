MASAK’tan Seçil Erzan’ın çantacısına inceleme: Suç gelirini aklama izine ulaşıldı

Raporda, Atilla Yörük'ün 2020 yılından bu yana çok sayıda işlemde üçüncü tarafa para transfer edildiği ve bunların tutarının toplamının yaklaşık 12 milyon TL olduğu belirtildi.



Atilla Yörük’ün 2022 yılı başından bu yana kendisine ait olan şirkete yaklaşık olarak 13,5 milyon TL tutarında para transfer ettiği de kaydedilirken 2021 yılından itibaren nakit yatırma ve çekme işlemlerinin sayı ve tutar olarak dikkat çekici olarak değiştiği ve arttığı vurgulandı.



Buna göre Atilla Yörük’ün 2021 Ocak ve 2023 Haziran tarihleri arasında 25 milyon TL ve yaklaşık 15 milyon TL’ye karşılık gelen yaklaşık 1 milyon dolar tutarında döviz nakit yatırma işlemi yaptığı kaydedildi.



Aynı dönemde yaklaşık 21,5 milyon TL ve yaklaşık 7,5 milyon TL’ye tekabül eden 500 bin dolar tutarında da nakit çekme işlemi gerçekleştirdiğine yer verildi.



Bunların yanı sıra Yörük’ün 2023 yılı nisan ayında bir inşaat şirketine de 2 milyon 500 bin TL gönderdiği belirtildi.



“DAYANAKTAN YOKSUN, İZAHA MUHTAÇ”



Ali Yörük’ün ise 2022 yılı eylül ayı ve 2023 ocak ayı tarihleri arasında 1 milyon 250 bin TL ve 80 bin dolar tutarında dövizi nakit olarak çektiği anlatıldı.



Yörük’ün 2022 yılı ekim ayı ve 2023 mayıs ayı tarihleri arasında da 1 milyon 775 bin TL ve 80 bin dolar tutarında para yatırma işlemi gerçekleştirdiği kaydedildi.



Raporda Ali Yörük’ün ve eşi Aslı Yörük’ün nitelikli dolandırıcılık suçundan elde ettiği gelirler ile satın aldığı birçok gayrimenkule el koyulduğu belirtildi.



Aslı Yörük’ün de 2020 yılı ve sonrasında 3 taşıt devir işlemi yaptığına yer verildi.



Ali ve Aslı Yörük’ün işlemlerinin, mali profilleri açısından oldukça uyumsuz olduğu, anılan değerlerin edinimi ya da gerçekleştirilen para transferlerinin dayanaktan yoksun olduğu ve izaha muhtaç oldukları belirtildi.



Aslı Yörük’ün hesaplarının ya da işlemlerinin başkası tarafından yönlendiriliyor olabileceği ihtimalinin de göz önünde bulundurulması gerektiğine yer verildi.



Ali Yörük ve eşinin 2021 yılı ve sonrasında kayda değer şekilde gayrimenkul edindiği de kaydedildi.

Gizli fon davasında yeni gelişme: Seçil Erzan'ın kırdığı telefon onarıldı, 180 bin mesaj inceleniyor Haberi Görüntüle “SUÇ GELİRİNİ AKLAMAYA ÇALIŞTILAR”



Raporun değerlendirme kısmında Ali ve Atilla Yörük’ün banka hesaplarında gerçekleştirilen yüksek tutarlı nakit girişlerinin isnat edilen suçtan elde edilen gelir olabileceği belirtildi.



Atilla Yörük’ün banka hesaplarının bu olay kapsamında bir üst hesap olarak kullanılmış ve isnat edilen suçtan elde edilmiş gelirin kaynağından uzaklaştırmada araç olarak kullanılmış olabileceği değerlendirildi.



Ayrıca, banka hesaplarında gerçekleştirilen yüksek tutarlı nakit girişlerinin suçtan elde edilen gelir olabileceği ve suç gelirini kaynağından bu hesap üzerinden uzaklaştırarak meşru bir yolla edindiği konusunda kanaat uyandırmaya yönelik eylemler gerçekleştirilmiş olabileceği vurgulandı.



Yani suç gelirini aklama şüphesinin kuvvetli olduğu belirtildi. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun