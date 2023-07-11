Maseratili polis memuru otomobilinde ölü bulundu

Muğla'nın Ortaca ilçesinin Gökbel Mahallesi'ndeki ormanda park halindeki araçta direksiyona yatar vaziyette bir kişi olduğunu gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma görevlilerince tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdiği düşünülen kişinin 3 çocuk babası polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Üçgül'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MASERATİ OTOMOBİLLE GÜNDEME GELMİŞTİ



Polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül, Maserati otomobille trafikte tartıştığı bir avukatı yaralamış ve görevden alınarak hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Manisa Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, 22 Nisan 2023'te saat 17.30 sıralarında İzmir- İstanbul otobanında 34 BJC 892 plakalı otomobilin sürücüsü avukat Fatih Uzun ile 48 TC 377 plakalı aracın sürücüsü Hüseyin Tayfun Üçgül arasında trafikte tartışma çıkmıştı.

Birbirleriyle küfürleşen taraflar, araçlarını yol kenarına çekerek tartışmayı sürdürmüştü. Fatih Uzun'un, Üçgül'e yumruk salladığı ancak isabet etmediği, Üçgül'ün ise Fatih Uzun'un dizine tekmeyle vurup yaraladığı, ardından da "Kimin kim olduğunu bilemezsin" dediği belirtilmişti. Fatih Uzun'un ise "Senin plakan TC, bütün Cumhuriyet savcıları ve mafyalar benim elimde, bu yere düşmenin hesabını sana soracağım, bu iş burada bitmedi" diyerek tehdit ettiğine yer verilen iddianamede bu olaya tarafların eşlerinin de şahit olduğu aktarılmıştı. Fatih Uzun'un bacağının kırıldığı, olayla ilgili kamu davası açılmasına yeterli şüphe olduğu, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün "alenen hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılanması gerektiği iddianamede yer almıştı. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis olan Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis isteniyordu.



POLİSİN MAL VARLIĞI İNCELEMEYE ALIMIŞTI



Olayın ardından polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında İçişleri Bakanlığı'nca müfettiş görevlendirilerek, idari soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında polis Üçgül'ün görev yeri değiştirilerek, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'nden daha pasif bir birime alınmıştı. Müfettiş, hem otoyolda gerçekleşen olayı hem de polisin mal varlığını incelemeye almıştı. Soruşturmanın sonucuna göre polis memuru Üçgül hakkında işlem yapılacağı öğrenilmişti.

