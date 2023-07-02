Maseratili polis olayında yeni ayrıntılar: 'Bakanlık onaylı çay' iddiası yalan çıktı

BAKANLIK ONAYI YALAN ÇIKTI



Sabah gazetesinden Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre, Üçgül'ün 'Bakanlık onaylı' diyerek, yağ yakma, tok tutma, iştah kesme, şeker hastalığına iyi gelme, kan şekerini düzenleme, ödem attırma, zayıflama gibi vaatlerle sattığı çaylara Ticaret ve Orman Bakanlığı tarafından 114 bin 326 TL para cezası ve reklamlarını durdurma cezası verildiği ortaya çıktı.



'Bakanlık onaylı' ifadesinin de tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu aktarıldı. Çayların, bazı hastalıklara veya sağlık sorunlarını iyileştirdiği, tedavi ettiği veya önlediği, kilo vermeyi sağladığı sanki bir ilaç veya beşeri tıbbi ürün gibi tanıtıldığı kaydedildi. Takviye edici gıdalarda bu tür sağlık beyanlarının kullanılmasının kesinlikle yasak olduğu belirtilen kararda, bu tür beyanlar için Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından izin alınması gerektiği belirtildi.

Maseratili polis memuru açığa alındı Haberi Görüntüle