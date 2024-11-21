Maske ile girip ev sahibinin hesabını ele geçirdi
Isparta’da yüzü maskeli bir kişi, gasp amacıyla girdiği evin sahibinin boğazına bıçak dayayarak 70 bin lira değerindeki parayı mobil bankacılık yoluyla zorla havale ettirdi. 4 gündür sonra aynı eve yeniden girmeye çalışan şüpheli yakalandı.
Isparta’nın Aliköy köyünde C.S.’nin evine giren yüzü maskeli bir şüpheli, boğazına bıçak dayayarak 70 bin lira değerinde parayı zorla mobil bankacılık yoluyla havale ettirdi.
Gaspçı, olayın ardından kayıplara karıştı. Ancak, aynı şüpheli 18 Kasım’da yeniden C.S.’nin evine gelerek aynı yöntemle gasp yapmaya çalıştı.
İZLER TAKİP EDİLDİ
C.S. odasına kilitlenerek durumu yetkililere bildirdi. Olay yerinden kaçan gaspçı, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla iz takip edilerek tespit edildi.
B.K., A.Y. ve M.Y. isimli şüpheliler, saklandıkları adreslerde yapılan operasyonla yakalandı. İfadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gasp çetesinin ikinci saldırıyı engelleyen C.S.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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