Maske takma zorunluluğu olan 45 il (Maske takma zorunluluğu listesi)

Maske takma zorunluluğu olan illere İstanbul, Ankara ve Bursa'da eklendi. Böylece maske takma zorunululuğu olan iller 45'e yükseldi. Peki maske takma zorunluluğu olan hangileri?

ntv.com.tr 19.06.2020 - 12:11

Maske takma zorunluluğu olan 45 il (Maske takma zorunluluğu listesi)

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İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak artık zorunlu

İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak artık zorunlu

İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi.

Önlemlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası verileceği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, vaka artışlarından sonra 5 ile daha maske zorunluluğu getirildiğini açıklamıştı. 

Maske takma zorunluluğu olan, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'dan sonra İstanbul, Ankara ve Bursa'ya da maske takma zorunluluğu getirildi.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?

Maskesiz sokağa çıkanlar ve belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

Hıfzısıhha Kanunu Madde 282: Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

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