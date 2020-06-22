Maske takma zorunluluğu olan 49 il (Maskesiz sokağa çıkma yasağı hangi illerde?)

Maske takma zorunluluğu olan illere İstanbul, Ankara, Bursa'nın ardından Ordu'da eklendi. Böylece maske takma zorunluluğu olan illerin sayısı 49'e yükseldi. Peki maske takma zorunluluğu olan hangileri?

ntv.com.tr 22.06.2020 - 17:48

Maske takma zorunluluğu olan 49 il (Maskesiz sokağa çıkma yasağı hangi illerde?)

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İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak artık zorunlu

Maske takmak zorunlululuğu olan illerin sayısı 49'e yükseldi. 

Önlemlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası verileceği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, vaka artışlarından sonra 5 ile daha maske zorunluluğu getirildiğini açıklamıştı. 

Maske takma zorunluluğu olan,

Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis ve Çanakkale de  maske takma zorunluluğu getirildi.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?

Maskesiz sokağa çıkanlar ve belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

Hıfzısıhha Kanunu Madde 282: Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.

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