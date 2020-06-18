Maske takma zorunluluğu olan iller  (45 ilde maske takma zorunluluğu)

İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi.



Tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası verileceği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, vaka artışlarından sonra 5 ile daha maske zorunluluğu getirildiğini açıklamıştı.

Maske takma zorunluluğu olan, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'dan sonra İstanbul, Ankara ve Bursa'ya da maske takma zorunluluğu getirildi.



MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?



Maskesiz sokağa çıkanlar ve belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı açıklandı.



Hıfzısıhha Kanunu Madde 282: Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor. 42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz. pic.twitter.com/oqYtNhMOW6 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 15, 2020

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