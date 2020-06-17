Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? (42 ilde maske takma zorunluluğu)

Maske takma zorunluluğu olan illere Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize, Şanlıurfa ile Bitlis, Yalova ve Bursa da eklendi. Böyleye maske takma zorunululuğu olan iller 45'e yükseldi.

ntv.com.tr 17.06.2020 - 13:33

Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? (42 ilde maske takma zorunluluğu)

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Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, vaka artışlarından sonra 5 ile daha maske zorunluluğu getirildiğini açıkladı. 

Böylece maske takma zorunluluğu olan il sayısı 42'ye çıktı. 

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER 

Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize, Şanlıurfa

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?

Maskesiz sokağa çıkanlar ve belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

Hıfzısıhha Kanunu Madde 282: Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

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