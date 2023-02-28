Maske uyarısı yapan sağlık çalışanını döven sanığa 11 yıl hapis istemi

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde maskeyi doğru takması için uyarıda bulunan hasta bakıcıyı dövdüğü iddia edilen Furkan Toraman'ın davasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Furkan Toraman'ın iki suçtan 11 yıla kadar hapsini isterken, kendisine karşılık veren hasta bakıcı Rıfat Babayiğit'in de 1 yıl 6 aya kadar hapsini talep etti.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, müşteki-sanık Torman'ın "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından 3,5 yıldan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.



Mütalaada, müşteki sanık Rıfat Babayiğit'in ise "basit yaralama" suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapse çarptırılması istendi.

Mütalaaya karşı söz alan sağlık çalışanı Babayiğit'in avukatı, müvekkilinin kendisine yönelik saldırıyı defetme amacıyla hareket ettiği gerekçesiyle beraatine karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Mahkeme, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapması için ek süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Furkan Torman'ın "yaralama" ve "tehdit" suçlarından 2 yıldan 6 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

Sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit'in ise Torman'a silahtan sayılabilecek bir makineyle vurduğu ve darp raporunun da bu yönde olduğu gerekçesiyle "basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

