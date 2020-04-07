Maske uyarısı yaptı, 4 kişinin saldırısına uğradı

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir fırına dün akşam saatlerinde ekmek almaya giden kişi, maskesiz olduğu için içeri alınmadı.



Bir süre sonra yanında arkadaşlarıyla yeniden fırına giden kişi, masada oturan işyeri sahibine saldırdı.



Masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada, işyeri sahibi Cihan D. bacağından bıçakla yaralandı.



Müşteriler ve personelin araya girmesiyle öfkeli 4 zanlı, olay yerinden ayrıldı. Polis, eşkali belirlenen şüphelileri gözaltına aldı.

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