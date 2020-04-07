Maske uyarısı yaptı, 4 kişinin saldırısına uğradı

Antalya'da bir fırıncı, maske takması için uyardığı kişiler tarafından saldırıya uğrayarak bacağından bıçaklandı. Zanlıların ellerinde sopalarla işletmeye gitmesi ve kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA - NTV Haber 07.04.2020 - 15:48 | Son Güncelleme : 07.04.2020 - 15:52

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Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir fırına dün akşam saatlerinde ekmek almaya giden kişi, maskesiz olduğu için içeri alınmadı.

Bir süre sonra yanında arkadaşlarıyla yeniden fırına giden kişi, masada oturan işyeri sahibine saldırdı.

Masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada, işyeri sahibi Cihan D. bacağından bıçakla yaralandı.

Müşteriler ve personelin araya girmesiyle öfkeli 4 zanlı, olay yerinden ayrıldı. Polis, eşkali belirlenen şüphelileri gözaltına aldı.

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