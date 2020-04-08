Maske ve eldiven atıklarına ilişkin genelge

Tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin yayımlanan genelgeye göre, ev ve iş yerlerindeki maske-eldiven atıkları en az 72 saat bekletildikten sonra evsel atık olarak belediyeye teslim edilecek.

Anadolu Ajansı 08.04.2020 - 13:34 | Son Güncelleme : 08.04.2020 - 13:57

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin genelge yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Maske ve eldiven atıkları, kurum ve işletmelerin giriş çıkışları ile ortak kullanım alanlarında biriktirilecek. Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları en az 72 saat bekletildikten sonra evsel atık olarak belediyeye teslim edilecek" dedi.

Kurum, "Sağlık kuruluşlarının karantina bölümlerindeki atıklar 'tıbbi atık' olarak yönetilecek ve diğer atıklar ile karıştırılmaması sağlanacak" ifadesini de kullandı.

''ATIKLARINDA BERTARAFINDA 72 SAAT KURALI''

Genelgeye ilişkin bir açıklama da Twitter üzerinden yapan Bakan Kurum ''Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının bertarafına yönelik farklı ülkelerdeki uygulamaları da inceleyerek yeni tedbirler aldık. Bu atıkların bertarafında ‘72 saat’ kuralı getiriyoruz'' paylaşımında bulundu.

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