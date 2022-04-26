Maske zorunluluğu kalktı mı? Toplu taşımada maske takmak zorunlu mu?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında son toplantısını gerçekleştirdi. Peki toplantıda hangi kararlar alındı? Okullarda ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı mı?

Haberler 26.04.2022 - 15:43

Maske zorunluluğu kalktı mı? Toplu taşımada maske takmak zorunlu mu?

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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı başkanlığında son toplantısını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan kararlara ilişkin Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yaptı.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Toplantıda corona virüs salgınında son durum ve kapalı alanda maske zorunluluğu masaya yatırıldı. 

Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğunun tamamen kaldırıldığını söyledi.

Toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında ise maske uygulamasına vakalar binin altına düşüne kadar devam edecek.

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