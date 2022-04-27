Maske zorunluluğu nerelerde devam ediyor? (Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı?)

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında son toplantısını gerçekleştirdi. Peki toplantıda hangi kararlar alındı? Okullarda ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı mı?

Haberler 27.04.2022 - 09:36

Maske zorunluluğu nerelerde devam ediyor? (Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı?)

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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı başkanlığında son toplantısını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan kararlara ilişkin Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yaptı.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Toplantıda corona virüs salgınında son durum ve kapalı alanda maske zorunluluğu masaya yatırıldı. 

Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğunun tamamen kaldırıldığını söyledi.

Toplu taşımada ve sağlık kuruluşlarında ise maske uygulamasına vakalar binin altına düşene kadar devam edilecek.

BAKAN KOCA: OKULLARDA MASKE MECBURİYETİ KALKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2.604 olan vaka sayısından bu belli!''

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