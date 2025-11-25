Maskeli dört saldırgan ailesinin yanında öldürdü

Kurşunlar çevredeki bir kadın kuaförüne de isabet etti.

Kaymaz'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Çınar ilçesi kırsal Toraman Mahallesi'nde toprağa verildi.

“KATİLLERİN BULUNMASINI İSTİYORUZ”

Birdal Kaymaz'ın babası Cemal Kaymaz, 22 gündür şüphelilerin yakalanmadığını belirterek, "Oğlum evin önünde kardeşi, annesi ve benim yanımda katledildi. Bir an önce bu katillerin bulunmasını istiyoruz." dedi.

Polis saldırganları arıyor.