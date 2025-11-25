Maskeli dört saldırgan ailesinin yanında öldürdü
25.11.2025 14:09
DHA
Diyarbakır'da Birdal Kaymaz isimli adam, maskeli saldırganlar tarafından açılan ateşle öldürüldü.
Diyarbakır'da bir kişi, ailesinin işlettiği bakkal dükkanı önünde öldürüldü.
Olay, 4 Kasım akşamı Bağlar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki 140'ıncı Sokak'ta meydana geldi.
Araba alım satımıyla uğraşan Birdal Kaymaz'a, annesi, babası ve kardeşiyle evlerinin alt katında işlettikleri bakkalın önünde otururken, yan sokaktan çıkan maskeli dört şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Kaymaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Diyarbakır'da silahlı saldırının yaşandığı sokak.
Kurşunlar çevredeki bir kadın kuaförüne de isabet etti.
Kaymaz'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Çınar ilçesi kırsal Toraman Mahallesi'nde toprağa verildi.
“KATİLLERİN BULUNMASINI İSTİYORUZ”
Birdal Kaymaz'ın babası Cemal Kaymaz, 22 gündür şüphelilerin yakalanmadığını belirterek, "Oğlum evin önünde kardeşi, annesi ve benim yanımda katledildi. Bir an önce bu katillerin bulunmasını istiyoruz." dedi.
Polis saldırganları arıyor.