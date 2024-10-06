Maskeli hırsızlar altın kaplama bilezikleri gerçek sanarak çaldı

Isparta'da gece saatlerinde iş yerinin vitrininde bulunan altın kaplama bilezikleri gerçek sanan maskeli 2 hırsız, çekiçle vitrini kırarak soygun gerçekleştirdi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, durumu işletme sahibine bildirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından soyguncuların yakalanması için çalışma başlatıldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntülerde maskeli hırsızlardan birinin iş yerinin vitrinine çekiçle defalarca vurarak kırdığı, ikinci soyguncunun ise bilezikleri aldığı, daha sonra maskeli hırsızların hızla uzaklaştıkları anlar yer aldı.



“VİTRİNDE YAZAN ALTIN KAPLAMA YAZISINI GÖRMEMİŞLER”

Hırsızlık olayını polis ekiplerinden öğrendiğini söyleyen iş yeri sahibi Fatih Arıkaya, iş yerinin güvenlik kamerasını incelediğini belirterek, “Gece saatlerinde iki tane maskeli hırsız cama balyoz gibi çekiçle büyük darbe ile kırarak iki sıra altın kaplama bileziği çalmışlar. Olayı polis ekiplerinden öğrendim. İncelemelerde bulundular, şu anda da yakalama çalışması başlatıldı. Vitrinde altın kaplama olduğunu belirten yazı var ama muhtemelen altın zannettiler. Yazıyı görmeyecek kadar ne olduğunu bilmiyorum” dedi.

Mimar Sinan Caddesi'nin kentin en işlek caddesi olduğunu söyleyen Arıkaya, “Burası yaklaşık olarak bütün kuyumcuların ve bankaların olduğu en işlek ve gözde cadde. Cesaret edip nasıl böyle bir işlem yaptılar bilmiyorum. Burada sesin duyulmaması, 15-16 kere üst üste cama vurarak kırması ve sesin duyulmamasını anlamadım açıkçası. Bir kere alıyorlar, son anda vatandaşların sesini duyup kaçıyorlar. Ben 30 yıldır bu cadde üzerinde esnaflık yapıyorum, daha önce böyle bir olay duymadım” şeklinde konuştu.