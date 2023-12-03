Maskeli kadın, iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı

Olay, 30 Kasım saat 03.00 sıralarında Beyazevler Mahallesi 556 Sokak'taki oto galerinin önünde meydana geldi.

Yüzünde maske olan şüpheli, iddiaya göre alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan kişinin sahibi olduğu oto galerisine pompalı tüfekle ateş açıp, kaçtı. İş yerinin camları kırılırken, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde saldırganın kadın olduğu tespit edildi.

Öte yandan olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde yüzü maskeli kadın şüphelinin pompalı tüfekle ateş açıp, kaçtığı görüldü. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

