Maskeli saldırganlar bir evin kapısını kırmaya çalıştı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde dün gece saatlerinde kar maskeli dört kişi çekiç, balta ve levye ile vurdukları kapıyı kırıp olay yerinden hızla uzaklaştı.

Evde bulunanların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Aileden gelen şikayet doğrultusunda, saldırganların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

HUSUMET İDDİASI

Görüntülerde zanlıların, kapının üzerindeki güvenlik kamerasını fark ettikleri, bir süre kameraya zarar vermeyi düşündükleri ancak daha sonra doğrudan kapıya vurmaya devam ettikleri ve asansörle karşılaştıkları bir kişiyi asansör dışına çıkmaya zorlayarak uzaklaştırdıkları görüldü.

Olayın, saldırganlarla evde yaşayanlar arasında bulunan bir husumetten kaynaklandığı iddia ediliyor.