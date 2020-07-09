Maskesiz şekilde drone'a el salladılar, cezadan kurtulamadılar

Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske denetimi yapan emniyet dorne'nuna el sallayan 3 gence, önlemlere uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi.

Anadolu Ajansı 09.07.2020 - 11:15

Maskesiz şekilde drone'a el salladılar, cezadan kurtulamadılar

Düzce'de kent merkezinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, Anıtpark Meydanı'nda oturan 3 gencin maskelerini doğru takmadığını drone'la tespit etti.

Durumu fark eden ekipler, drone'la gençlere yaklaştı.


Drone'a el sallayan gençlere, maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle ceza uygulandı.

Önce drone'nu, daha sonra da polis ekipleri aniden karşılarında gören gençlerin şaşkınlığı kayıtlara yansıdı.

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