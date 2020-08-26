Maskesiz, sosyal mesafesiz kına gecesi

Corona virüs vaka sayıları her geçen gün artarken, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen ve kuralların hiçe sayıldığı görüntüler korkutuyor.



Bu kez görüntülerin adresi Başkent Ankara. Kentin Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Barbaros Caddesi’nde düzenlenen kına gecesine katılan vatandaşlar, pes dedirtti.

Kına gecesinde corona virüse yakalanmamak için olmazsa olmaz kurallardan olan maske ve sosyal mesafe hiçe sayıldı. Onlarca vatandaş, ne maske takarak ne de sosyal mesafeye uyarak, kol kola halay çekti.