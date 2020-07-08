Maskesiz yakalandı, ceza kesilince kendini tokatladı

Konya'da polisin denetimleri sırasında maske takmadığı için hakkında para cezası uygulanması için tutanak hazırlanan kişi, kendini tokatladı. Maskesini çenesinin altında bulunduran bir kişi ise, maskesini su içmek için indirdiğini öne sürdü.

DHA 08.07.2020 - 16:47 | Son Güncelleme : 08.07.2020 - 16:49

Maskesiz yakalandı, ceza kesilince kendini tokatladı

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Sağlık Bakanı Koca'dan 'sosyal mesafe' uyarısı

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle bugün 81 ilde maske ve sosyal mesafe denetimi vardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı corona virüs vaka sayısı artan iller arasında yer alan Konya'da da, kentin farklı noktalarında polis tarafından denetim yapıldı.

Polis, maske takmayan kişiler hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu karanını ihlal ettiği gerekçesiyle 900 lira idari para cezası uygulanması için tutanak hazırladı.

POLİSLERE SİNİRLENİP KENDİNİ TOKATLADI

Denetim sırasında, maske takmadığı belirlenen bir kişi, polislere sinirlenip kendini tokatladı.

BİR KİŞİ İSE MASKESİNİ SU İÇMEK İÇİN İNDİRDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Maskesini çenesinin altında bulundurduğu gerekçesiyle cezai işlem uygulanan kişi de poşet içindeki su şişelerini göstererek, maskesini su içmek için indirdiğini öne sürerek tepki gösterdi.

Cezayı uygulayan kadın komiser, “Toplum sağlığı için bunu yapıyoruz'' dedi.

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