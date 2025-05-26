Maslak'ta cuma namazında olay: Telefonla konuşuyor diye dövdü

O sırada içeride namaz kılan Ahmet T., "Telefonu kapat" diyerek Ekrem K.'yi uyardı.

Olay, 11 Nisan Cuma yaşandı. Edinilen bilgiye göre camiye cuma namazına giden Ekrem K. namazı sona erdikten sonra cep telefonuyla konuşmaya başladı.

İstanbul Sarıyer 'deki Maslak'ta bulunan bir camide, cuma namazı sırasında olay çıktı.

Dövülen Ekrem K. güvenlik kamera görüntüsü kaydıyla emniyete giderek saldırgandan şikayetçi oldu.

Ekrem K.'nin, "Namaz bitti, içeride kimse kalmadı." diye yanıt vermesi üzerine Ahmet T., Ekrem K.'nin üstüne yürüdü.

YEDİ SUÇ KAYDI VAR

Çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin poliste yedi suç kaydı bulunan Ahmet T. olduğunu tespit etti.

Polis tarafından gözaltına alınan Ahmet T.'nin emniyette ifadesi alındı.

Savcılık kararıyla kasten yaralama suçundan hakkında adli işlem başlatılan Ahmet T., emniyetten serbest kaldı.