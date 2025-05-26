Maslak'ta cuma namazında olay: Telefonla konuşuyor diye dövdü
Maslak'ta bir camide cuma namazı sırasında telefonla konuşan kişi tekme tokat dövüldü. Polis saldırganı gözaltına aldı.
İstanbul Sarıyer'deki Maslak'ta bulunan bir camide, cuma namazı sırasında olay çıktı.
Olay, 11 Nisan Cuma yaşandı. Edinilen bilgiye göre camiye cuma namazına giden Ekrem K. namazı sona erdikten sonra cep telefonuyla konuşmaya başladı.
O sırada içeride namaz kılan Ahmet T., "Telefonu kapat" diyerek Ekrem K.'yi uyardı.
Ekrem K.'nin, "Namaz bitti, içeride kimse kalmadı." diye yanıt vermesi üzerine Ahmet T., Ekrem K.'nin üstüne yürüdü.
Saldırıya uğrayan Ekrem K., tekme tokat dövüldü.
Vatandaşlar araya girerek tarafları sakinleştirirken olayın ardından saldırgan Ahmet T., camiden ayrıldı.
Dövülen Ekrem K. güvenlik kamera görüntüsü kaydıyla emniyete giderek saldırgandan şikayetçi oldu.
YEDİ SUÇ KAYDI VAR
Çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin poliste yedi suç kaydı bulunan Ahmet T. olduğunu tespit etti.
Polis tarafından gözaltına alınan Ahmet T.'nin emniyette ifadesi alındı.
Savcılık kararıyla kasten yaralama suçundan hakkında adli işlem başlatılan Ahmet T., emniyetten serbest kaldı.
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