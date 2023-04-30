Maslak'taki 40 katlı gökdelende feci ölüm

Olayın ardından gencin çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.



Bunun üzerine polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.



Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından gencin cansız bedeni morga kaldırıldı.

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