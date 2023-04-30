Maslak'taki 40 katlı gökdelende feci ölüm

İstanbul'un Maslak ilçesinde yapımı devam eden 40 katlı gökdelenin inşaatında asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, gencin cenazesi morga kaldırıldı.

Maslak'taki 40 katlı gökdelende feci ölüm

Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde 40 katlı gökdelen inşaatında temizlik işçisi olarak çalışan Sezer Aydoğan (31), 7. katta çalışmaya başladı.

Asansör boşluğuna yaklaşan genç , bir anda dengesini kaybetti. Metrelerce yükseklikten boşluğa düşen genç feci şekilde can verdi.

Maslak'taki 40 katlı gökdelende feci ölüm - 1

Olayın ardından gencin çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından gencin cansız bedeni morga kaldırıldı.

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