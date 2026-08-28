Masöz ilanıyla kandırdılar. Kredi çekip kadınları fuhşa zorladılar

İstanbul’da internette verilen “Masaj salonunda çalışacak bayan masöz aranıyor” ilanlarına başvuran kadınları yüksek kazanç vaadiyle fuhuşa yönlendirdikleri belirlenen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibinde, şüphelilerin ilanlara başvuran kadınları fuhuş yaptırmak amacıyla kandırdığı tespit edildi.

Bazı kadınların adına yüksek miktarda kredi çekerek mağdurları ekonomik olarak zor durumda bıraktıkları ve ayrılmalarını engellemeye çalıştıkları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca internette sahte kadın görselleriyle oluşturdukları profiller üzerinden müşteri bulmaya çalıştıkları ortaya çıktı.



6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında 'Fuhuşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek' suçlarından işlem yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi.