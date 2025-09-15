Masquerade yangınında rapor çıkmadı, dava ertelendi

Müştekiler, avukatları ve izleyicilerin de geldiği duruşmaya bazı müştekiler ile tutuksuz sanıkların bir kısmı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, dört tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

EK BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENİYOR



Mahkeme başkanı, şüphelilerin kusur durumunun belirlenmesi için beklenen ek bilirkişi raporun henüz gelmediğini bildirdi.



Söz alan bir kısım müşteki avukatları, duruşmaların Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılmasını ve tutuksuz sanıklardan Dursun Çelik, Sibel Çelik, Fatma Dörtgül, İbrahim Bildirici ve İsmet Şen'in tutuklanmasını istedi.



Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklarının tutukluluk hallerinin devamını ve tutuksuz sanıklardan Fatma Dörtgül'ün tutuklanması yönünde görüş bildirdi.



TUTUKLAMA TALEPLERİNE RET

Mahkeme heyeti, sanıklar Kahraman Erdem, Çağatay Altunel, Şahzade Şekergümüş ve Mehmet Memduh Ceylan'ın tutukluluk hallerinin devamına, bazı tutuksuz sanıkların tutuklaması taleplerinin ise reddine hükmetti.

Ek bilirkişi raporunun beklenmesine karar veren heyet, sonraki duruşmanın 3 Kasım'da İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılmasını kararlaştırdı.

Bir önceki celsede, şüphelilerin kusur durumuna ilişkin İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli uzmanlardan oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı rapora taraflar itiraz etmiş, mahkeme heyeti de ek bilirkişi raporu düzenlenmesine karar vermişti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 29 kişi maktul, 27 kişi müşteki, 9 kişi ise sanık sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, 2 Nisan 2024'te saat 12.35 sıralarında "Masquerade" isimli iş yerinde yangın çıktığına ilişkin ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği, itfaiye görevlilerinin içeride mahsur kalan kişileri dışarıya çıkardığı belirtilerek, yangında 29 kişinin hayatını kaybettiği anlatılıyor.

Müşteki sanık Ercan Erkan, dumandan etkilenen Usamettin Yıldırım ile Gülden Taşpınar'ın yangında yaralandığı kaydedilen iddianamede, savcılık ve bilirkişi heyetinin olay yerinde yaptığı çalışma neticesinde gece kulübü işletmesinin sahiplerinin Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül ile Mehmet Memduh Ceylan, mesul müdürünün ise İsmet Şen olduğu aktarılıyor.

Sanıklar Kahraman Erdem, Çağatay Altunel, Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül, Mehmet Memduh Ceylan, İsmet Şen, Dursun Çelik, Sibel Çelik ve İbrahim Bildirici'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Birleştirilen dosya kapsamında sanıklar Beşiktaş Belediyesi başkan yardımcıları Ali Rıza Yılmaz, Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Yasemin Saral, Ahmet Mithat Şermet, İtfaiye Çavuşu Fazlı Yavuz, eski İtfaiye Zabıta Amiri Numan Bulburu, eski İtfaiye Müdür Yardımcısı Tuncay Akdağ, eski İtfaiye Teknik Müdür Yardımcısı Şükrü Öztürk, belediyede çalışan kamu görevlileri Feridun Tayfun Erelmas, Lalehan Taşdelen Başkaya, Nilüfer Oğuz, Rahşan Tekin Ölmez ve Uğur Türkyılmaz hakkında ise "görevi kötüye kullanma" ve "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlarından 2 yıl 6'şar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.