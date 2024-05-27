Matematik öğretmeni kaza kurbanı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Toslak Sabir Erkin Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Aydın (38) dün öğleden sonra Bektaş Mahallesi'nde motosikletiyle geçirdiği kaza sonrası olay yerinde yaşamını yitirdi.

Aydın'ın cenazesinin memleketi Kütahya'da defnedileceği öğrenildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Ahmet Aydın'ın vefatıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Ailesine, tüm sevdiklerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.