Matematikte sınıfta kaldılar: 305 bin aday hiçbir soruyu yapamadı

2,5 milyon öğrencinin katıldığı üniversite sınavı sonuçları açıklandı.



Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 40 soruluk matematik testinde 305 bin aday hiç doğru yanıt veremedi. 1 milyon 93 bin aday ise yalnızca 3 soruyu doğru cevaplayabildi.



Uzmanlar, sözel testlerin sayısala göre bu yıl fazla zorlamadığı düşüncesinde. Bu nedenle yığılma oluşabileceğine dikkat çeken uzmanlar, adayların istediği üniversitelere giremeyebileceğini dile getirdi.



"ÇOK ZOR"



Matematik Eğitimi Kooperatifi Kurucusu Doç Dr. Burak Karabey, 40 soruyu 100 dakika altında yapılabilmenin çok zor olduğundan bahsetti.



"Bir alanın bu kadar vakit alıyor olması gerçekten üzücü." diye konuşan Karabey, "Sıfır doğru yapanların geçen senenin neredeyse iki katı oranda olduğu bir noktaya ulaştık." dedi.



Eğitim Uzmanı Onur Soğuk ise, "Sözel alanın içerisine fazlaca sayısalcı ya da eşit ağırlıkçı girmemiş. Bu çocuklar kendi aralarında sıralanmış gibi bir durum söz konusu." diye konuştu.

SÖZELCİLER DİKKAT!



Tercih yapacak öğrencileri uyaran Soğuk, "Sözel tercih yapacak öğrenciler iyimser sıralamalara bu yıl pek aldanmamalı ve çok daha ihtiyatlı tercih yapmalılar." ifadelerini kullandı.



Soğuk, şöyle devam etti:



"Öğrenci şu an 5 bindeyse geçen yıl itibarıyla 4 bin alan, 3 bin alan, 5 bin alan yerleri kesin kazanırım gözüyle bakmamalı. Daha düşük sıralamalardan da yerleri mutlaka tercih listesinde bulundurmalı. Bu yıl en çok dikkat etmesi gereken kesim sözelciler."