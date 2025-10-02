Mattia Ahmet Minguzzi davasında istenen cezalar belli oldu
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında istenen cezalar belli oldu. Bugün görülen duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, dört sanık için en üst sınırdan ceza istedi.
Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada yeni celse bugün görüldü.
Cinayet zanlılarıyla beraber, onlara yardım eden iki sanık, bugün ilk kez aynı celsede hakim karşısına çıktı.
Duruşma savcısı, sanıklar hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Savcı, cinayet zanlısı iki sanık için çocuğun ölümünden, diğer iki sanık için ise cinayete yardımdan en üst cezayı istedi.
Savcı, "Takdiri indirim ve haksız tahrik indirimi uygulanmasın." talebinde bulundu.
Bir sonraki duruşma 21 Ekim'de görülecek. Karar da bu celsede açıklanacak.
BUGÜN GÖRÜLEN CELSEDE NELER OLDU?
2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada iki sanık ifade verdi.
Sanıkların verdikleri ifadeler nedeniyle, duruşma salonunda zaman zaman gerginlik yaşandı.
Davaya yeni eklenen sanıklardan birinin avukatının, müvekkilinin ilkokul döneminde aldığı engelli raporunu mahkemeye sunması tepkilere neden oldu.
Raporun, dikkat dağınıklığı ve konuşmada güçlük gibi ayrıntılar içerdiği bildirildi.
Duruşmada daha sonra sanıkların çapraz sorgusuna geçildi. Sonrasında ise tanıkların ifadeleri alındı.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dört sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
PAZARCILAR TANIK OLARAK DİNLENECEK
Bugün görülecek davada cinayete şahit olan yedi pazarcı dinlenecek.
Yasemin Minguzzi, Mattia Ahmet'i kaybettiğinden bu yana bir hukuk mücadelesi veriyor.
Talebi, çocuk infaz yasasında değişikliğe gidilmesi ve alacakları cezada yaş gereği indirim uygulanmaması.
"BENİM İÇİN EN AĞIRI OLACAK"
"Dava büyük bir dava. Benim için en ağırı olacak." diyen anne Minguzzi, "Oğlumun dört katili ile yüzyüze temasta olacağım." ifadesini kullandı.
Davayı izlemeye gelenlerin kendisine güç verdiğini anlatan anne, "Bir Ahmet gitti ama binlerce Ahmet'im oldu. Ahmet'ten sonra malesef çocuklar kaybettik. Bunların sonunu getirmek için, onlar için ayakta durmaya çalıştım." diye konuştu.
Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın ise, "Dört kişinin iştiraken insan öldürmeden sorumlu olacağı ama şüphesiz herkesin hak ettiği bir cezayı alacağı yargılama olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.