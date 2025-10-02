Mattia Ahmet Minguzzi davasında istenen cezalar belli oldu

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada yeni celse bugün görüldü.

Cinayet zanlılarıyla beraber, onlara yardım eden iki sanık, bugün ilk kez aynı celsede hakim karşısına çıktı.

Duruşma savcısı, sanıklar hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, cinayet zanlısı iki sanık için çocuğun ölümünden, diğer iki sanık için ise cinayete yardımdan en üst cezayı istedi.

Savcı, "Takdiri indirim ve haksız tahrik indirimi uygulanmasın." talebinde bulundu.

Bir sonraki duruşma 21 Ekim'de görülecek. Karar da bu celsede açıklanacak.