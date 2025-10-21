Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar açıklandı: İki sanığa 24 yıl, iki sanığa beraat

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için gittiği pazar yerinde akranları tarafından bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin (14) davasında 6'ncı duruşmada karar açıklandı. Mahkeme dört sanıktan ikisine en üst sınırdan ceza verdi. B.B. ve U.B. "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Haksız tahrik indirimi uygulanmadı. Diğer iki sanık M.A.D. ile A.Ö. hakkında ise beraat ve tahliye kararı verildi. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada kararın okunmasının ardından anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ve Mattia Ahmet'in bazı yakınları fenalaştı. Daha sonra adliye önünde basın açıklaması yapan anne Minguzzi, "Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum." dedi. Baba Andrea Minguzzi ise iki sanığın serbest bırakılmasının yanlış bir karar olduğunu ifade ederek, bu kararın hakaret olduğunu savundu. Adalete inanmak istediğini belirten Andrea Minguzzi, Ahmet için geç olduğunu fakat bütün çocuklar için mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Davada kararın okunmasının ardından anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ve Mattia Ahmet'in bazı yakınları fenalaştı.

MİNGUZZİ AİLESİ'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA



Minguzzi Ailesi'nin avukatı Ersan Barkın, iki sanık hakkında verilen beraat kararına tepki gösterdi.



İki sanığın eylemin içinde oldukları çok açık olmasına rağmen delil yetersizliğinden beraat kararı verilerek tahliye edildiğini söyleyen Avukat Barkın, "Bu karar kabul edilemez. Bu kararın üst mahkemelerden döneceğine eminiz. Hemen itirazlarımızı başlatacağız." açıklamasında bulundu.



BAŞSAVCILIKTAN BERAAT KARARINA İTİRAZ



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iki sanık hakkındaki beraat kararına itiraz etti.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasında B.B. ile U.B.'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan müşterek fail, A.Ö. ve M.A.D.'nin ise "çocuğa karşı kasten öldürme suçuna yardım etme" suçundan cezalandırılmasının ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesinin talep edildiği anımsatıldı.



Açıklamada, savcılığın mütalaasına aykırı çıkan hususlara ilişkin kanun yollarına başvurulacağı ifade edildi.

Davayı takip etmek isteyenler duruşma salonunun önüne geldi.

"ÇOK PİŞMANIM" Duruşmaya ara verilmeden önce sanıklara son sözleri soruldu.



Tutuklu sanık B.B. pişman olduğunu dile getirip "Çok üzgünüm." dedi.



Sanık U.B. de "Çok pişmanım." ifadelerini kullandı.



Tutuklu sanık A.Ö. ise "Hakim amca ben anne babamın yanına gitmek istiyorum." diye konuşup suçlu olmadığını öne sürdü.



M.A.D. de suçlamaları kabul etmediğini ifade edip "Mahkemeden beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.



DURUŞMADA NELER YAŞANDI?



Aileye destek için gelenler duruşma salonu dışında "Emsal karar istiyoruz." diyerek slogan attı. Ailenin avukatı ise duruşma öncesi bir süre vatandaşlarla sohbet etti.



Duruşma saat 10.30 sıralarında başladı. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu 4 sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Salonda baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu da hazır bulundu.



İSTENEN CEZALAR NEYDİ? Savcı, sanıklar hakkındaki mütalaasını açıklarken, cinayet zanlısı iki sanık için çocuğun ölümünden, diğer iki sanık için ise cinayete yardımdan en üst cezayı istemişti.



"Takdiri indirim ve haksız tahrik indirimi uygulanmasın." talebinde bulunulmuştu.



BİR ÖNCEKİ DURUŞMADA NELER OLDU?



2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5. celsede iki sanık ifade verdi.



Davaya yeni eklenen sanıklardan birinin avukatının, müvekkilinin ilkokul döneminde aldığı engelli raporunu mahkemeye sunması tepkilere neden oldu.



Raporun, dikkat dağınıklığı ve konuşmada güçlük gibi ayrıntılar içerdiği bildirildi.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dört sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken davayı bugüne ertelemişti.

Minguzzi'nin cinayet zanlısı, cinayeti nasıl işlediğini arkadaşlarına anlatırken kameralara yakalandı.

"ASLANLAR GİBİ YATAR ÇIKARIZ" Bu süreçte, sanıklardan B.B.'nin diğer tutuklu sanık U.B.'ye yazdığı mektup ortaya çıktı.



Sanık B.B.'nin mektubunda, "Rahatın yerinde mi? Beni soracak olursan iyiyim, yaptık bir şey cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın, babanlar sana bakıyor mu?" ifadelerine yer verdiği görüldü.



Mektup şöyle devam etti:



"- Sen canını sıkma bir seneye çıkarsın, zaten beş aydır yatıyoruz. Altı-yedi ay daha dayan, seviyorum seni. Kimseye karışma, tutanak falan yeme.



- Mahkemede karşımıza çıkmasın tutanak falan ama kimseye de kendini ezdirme kimseyi de ezme. Düzenini kur baba orada. Benim burada düzenim var." B.B.'nin, tahliye olan arkadaşları ise şu ifadeleri kullandığı bildirildi:



"- Yanlış ifade vermese tutuklanmazdı. Valla boş yere kendilerini yaktılar. Bir de senin yaşına ne kadar var. Mektup at bana foto yolla bana.



- Allah'ın izniyle çıkarız bizde baba. Neyse dostum kendine dikkat et seviyorum seni Allah'a emanet ol."

MATTİA AHMET MİNGUZZİ CİNAYETİ



Türkiye'nin aylardır konuştuğu cinayet 24 Ocak'ta Kadıköy'de işlendi.



Tarihi Salı Pazarı'nda meydana gelen olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bisikletli bir grupla tartışma yaşadı.



Görgü tanıklarının ifadelerine göre tartışma sırasında B.B., Minguzzi'yi beş yerinden bıçakladı.



Yanındaki diğer şüpheli U.B.'nin ise Minguzzi'yi tekmeledi.



Yaralı Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra yaşamını yitirdi.