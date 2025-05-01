Mattia Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme

İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Ahmet Mattia Minguzzi'nin (15) öldürülmesiyle ilgili davada yeni gelişme yaşandı.

Cinayete karıştığı iddiasıyla iki zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Minguzzi Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, cinayet anına ilişkin güvenlik kamerasına raporuna itiraz etmişti. Epözdemir, iki tutuklu zanlının, iki şüpheli ile birlikte hareket ettiğini iddia etti.

Rezan Epözdemir, şüphelilerden birinin cinayet silahı olan bıçağı pazar tezgahından almasının raporda yer almadığını belirterek cinayeti 4 zanlının planladığını öne sürdü.



Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşları 18'den küçük iki zanlı hakkında gözaltı kararı verdi.



Gözaltı kararı alınan iki şüphelinin de dosyaya dahil edilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta kaykay malzemesi satın almak için gittiği Kadıköy Salı Pazarı'nda kendisiyle aynı yaştaki 2 saldırganın hedefi olmuştu.

Ahmet Minguzzi bıçaklanıp yere düştükten sonra da başına tekme darbeleri aldı, yaşam mücadelesi ise 14 gün sürdü.

