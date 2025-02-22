Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi adalet istiyor!
Çocuklar arasındaki şiddet tehlikeli boyutlara ulaştı. İnfial yaratan son örnek, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi. 8. sınıf öğrencisi çocuk, pazarda kendisine "çok yakışıklısın" deyip saldıran, iki yaşıtı tarafından öldürüldü. NTV'den Deniz Tüysüz, Ahmet'in yakınlarıyla konuştu. Adalet arıyan acılı aile, katilin çocuk olduğu için ceza indirimi alacak olmasına tepki gösteriyor.
Henüz 15 yaşındaydı. Sekizinci sınıf öğrencisiydi. Ünlü bir İtalyan restoranının şefi olan Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğluydu. Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy'deki pazarda hiç tanımadığı 2 çocuk tarafından saldırıya uğradı. Bıçaklandıktan sonra 2 hafta yaşam mücadelesi verdi ancak hayatını kaybetti.
Aile adına konuşan Minguzzi'nin teyzesi Aylin Akıncılar 15 yaşındaki katil zanlısının en ağır cezayı almasını istediklerini vurguladı. Akıncılar, "Amacımız tüm Türkiye'ye belkide dünyaya sesimizi duyurabilmek. Biz Ahmet'i kaybettik. Bizim şu anda savaşımız tamamen mahkemede emsal bir karar çıkması için. Herkes bizim yanımızda arkamızda olsun istiyoruz." diye konuştu.
"ÇOCUK DEĞİL CANİ KATİL"
Katilin çocuk olduğu için ceza indirimi almaması gerektiğini söyleyen Akıncılar, "Bunlar çocuk değil bize göre cani katil. Kesinlikle ceza indirimi olmasın. Çocuk ceza indirimi olmasın istiyoruz. Alabilecekleri en yüksek ceza neyse onu alsınlar istiyoruz. Bu emsal bir dava olsun istiyoruz, caydırıcı olsun istiyoruz." dedi.
Katil zanlısına sosyal medya üzerinden yazılan destek mesajlarına da tepki gösteren Minguzzi'nin ailesi, "Gördük ve şok olduk. Aileleriyle görüntülü konuşma yapmışlar, zafer işaretleri yapmışlar. Altındaki yorumlar 'aslanım, seni dört duvar arasında çıkarıcaz' bu şekilde yorumlar var ve inanamıyoruz." diyerek tepki gösterdi.
"AHMET HİÇ YÜZÜNDEN ÖLDÜRÜLDÜ"
Olay günü olan 24 Ocak'ta neler yaşandığını da anlatan Teyze Aylin Akıncılar, "Bizim algıladığımız o çocuk zaten oraya birine zarar vermek için gelmiş. Bu da Ahmet olmuş. Kay kay parçalarının satıldığı bir pazar. Ahmet oraya kaykayına zaten çantasından çıktı tekerlek almış. O yüzden gitmiş yani." diye konuştu.
Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar da sosyal medyadan "Suçlulardan hesap soracağım. Adaleti sağlamadan bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim" mesajı verdi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- İstanbul Kadıköy
- Cinayet