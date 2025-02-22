Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi adalet istiyor!

Henüz 15 yaşındaydı. Sekizinci sınıf öğrencisiydi. Ünlü bir İtalyan restoranının şefi olan Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğluydu. Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy'deki pazarda hiç tanımadığı 2 çocuk tarafından saldırıya uğradı. Bıçaklandıktan sonra 2 hafta yaşam mücadelesi verdi ancak hayatını kaybetti.



Aile adına konuşan Minguzzi'nin teyzesi Aylin Akıncılar 15 yaşındaki katil zanlısının en ağır cezayı almasını istediklerini vurguladı. Akıncılar, "Amacımız tüm Türkiye'ye belkide dünyaya sesimizi duyurabilmek. Biz Ahmet'i kaybettik. Bizim şu anda savaşımız tamamen mahkemede emsal bir karar çıkması için. Herkes bizim yanımızda arkamızda olsun istiyoruz." diye konuştu.



"ÇOCUK DEĞİL CANİ KATİL"



Katilin çocuk olduğu için ceza indirimi almaması gerektiğini söyleyen Akıncılar, "Bunlar çocuk değil bize göre cani katil. Kesinlikle ceza indirimi olmasın. Çocuk ceza indirimi olmasın istiyoruz. Alabilecekleri en yüksek ceza neyse onu alsınlar istiyoruz. Bu emsal bir dava olsun istiyoruz, caydırıcı olsun istiyoruz." dedi.

