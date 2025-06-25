Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit davası: Bir sanığa tahliye

İstanbul Kadıköy'de, bıçaklanmasının ardından hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medyadan tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan ve hakaret eden iki sanık hakkında savcılık tahliye talep etti.

Davada mahkeme, bir sanığın tahliyesine, bir sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, sanık B. A.'nın "Birden fazla kişi ile birlikte tehdit" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından 2 yıldan 7 yıla, Ç. D.'nin ise "Birden fazla kişi ile birlikte tehdit" ve "Hakaret" suçundan 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

